Woede over dumpen olievaten in water bij Loenen: ‘Onbegrijpelijk dat mensen dit doen’

Dit zijn de gevolgen van de verhuizing van het St. Antonius Ziekenhuis volgens een zorgeco­noom

Duurdere zorg, verder reizen, minder communicatie tussen zorgmedewerkers, maar óók een grotere kans op specialisaties. Dat is wat er volgens gezondheidseconoom Xander Koolman gebeurt wanneer het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein samensmelt met dat in Leidsche Rijn.

2 december