Woedende reacties op cao-voorstel openbaar vervoer: ‘Als het zo doorgaat wordt het weer staken’

Busvervoer donderdag opnieuw ontregeld, FNV-chauffeurs gemoti­veerd: ‘Laat maar komen’

Net als woensdag ligt ook donderdag een groot deel van het bus- en tramvervoer in de provincie Utrecht weer plat. Buschauffeur en FNV-bestuurder Ed Salome rekent erop dat zeker 40 procent van de busritten wordt geschrapt. ,,Dat is vervelend voor de passagiers, maar we doen het echt om uiteindelijk het openbaar vervoer beter te maken.’’

19 oktober