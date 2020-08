Woedende wethouder na rellen: ‘Er is werkelijk niets wat dit gedrag kan rechtvaardigen’

,,Dit willen we in Utrecht niet, want dit deugt van geen kant”, zegt locoburgemeester Lot van Hooijdonk. Ze heeft geen goed woord over voor de mannen die vrijdagavond rondom de Marshalllaan een spoor van vernieling achterlieten door met stenen en vuurwerk te gooien, bushokjes en een winkelruit in te slaan, een auto in brand te steken en verkeersborden uit de grond te trekken. Achttien personen werden aangehouden.