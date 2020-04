Wolf richt wéér slachting aan: vijf dode schapen en twee spoorloze lammetjes

Na Noord-Nederland en Brabant, waar de afgelopen maanden door wolven flinke schade is aangericht, is nu de Betuwe in de ban van het dier dat pas sinds 2015 weer in ons land aanwezig is. Daarvoor was de wolf 150 jaar niet in de Lage Landen gesignaleerd. Maar in korte tijd speelt hij zich weer in de kijker, en vaak op gruwelijke wijze.