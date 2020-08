‘Wonderkitten’ Laki kwam levend uit de buik van haar dode moeder - en het gaat steeds een stukje beter

Laki ontsnapte al aan de dood toen zij nog niet eens geboren was. De kitten werd op 3 augustus langs de kant van de weg gevonden door een hardloopster in Bunnik.



De zwangere moederpoes was overleden door een aanrijding, maar drie van de vier kittens in haar buik bleken nog in leven. Doordat de hardloopster dierenartsassistente is, wist zij precies wat ze moest doen en redde ze de drie kittens.



Laki, dat is Hawaiiaans voor ‘geluk’, en die naam is ronduit toepasselijk voor voor de kleine kitten van slechts drie weken oud. De naam is bedacht door Lieke Elberse, de 22-jarige dierenartsassistente die de moederpoes langs de weg vond en de jongen ter wereld heeft gebracht.