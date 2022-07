Woning in Amerongen gesloten vanwege grote drugsvondst

Hierom is de Dom volgende week verlicht in alle regenboog­kleu­ren (en dit is er te beleven ín de kerk)

Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag wordt de Domkerk verlicht met regenboogkleuren. De actie is een initiatief van omroep KRO-NCRV in de aanloop naar Pride Amsterdam. Tijdens deze drie dagen is de Domkerk ook in de avond langer open en worden er muziekvoorstellingen gehouden.

16:35