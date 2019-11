Woning in Driebergen zwaar beschadigd bij explosie: ‘Moet een flink explosief geweest zijn’

UPDATE/VIDEOAlles lijkt rustig aan de Lange Dreef in Driebergen. Druilerig weer, niemand op straat op deze vroege zaterdagmorgen. Niets wijst erop dat er de afgelopen nacht in een woning in deze nette buurt een bom is ontploft.

Toch is dat gebeurd. Op het eerste gezicht valt de schade aan de rijtjeswoning mee. De weer dichtgeplakte voorruit is kapot, glas ligt in het gras van de voortuin. Binnen gaan kijken is geen optie, want de voordeur van de woning aan de Lange Dreef is verzegeld door de politie.

Het moet een behoorlijke knal zijn geweest, vertelt een wijkbewoner later. De woningen hebben triple glas. ,,Het moet daarom een flink explosief zijn, als het aan de voor- en achterkant de ruit eruit blaast.” De politie bevestigt dat: er vielen geen gewonden bij de ontploffing, maar de woning is zwaar beschadigd door het explosief dat naar binnen is gegooid.

Wat het explosief geweest is, wil de politie niet zeggen. Of ze kunnen het nog niet, want het onderzoek loopt. Letterlijk, want agenten flyeren in de buurt. Iedereen die wat gezien heeft wordt verzocht contact op te nemen.

Brandmelders

Een wijkbewoner was rond twee uur net met zijn eerste slaap bezig, toen de knal hem wakker schudde. Hij dacht aan een auto-ongeluk, maar dat was het dus niet. De knal zorgde ervoor dat de brandmelders keihard rinkelden. Brandweer en politie waren snel ter plekke. De bewoners van het getroffen huis, twee oudere mensen, werden weggebracht, ook om het sporenonderzoek niet in de weg te lopen. De directe buren, een gezin met jonge kinderen, worden elders opgevangen.

Op het getroffen adres, waar mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen, was wel eens vaker wat aan de hand, wordt gefluisterd in de buurt. Eerder is er op de woning geschoten, en er was al eens een politie-inval. Of de ontploffing een waarschuwing was van criminele collega’s? De politie kan of wil het niet zeggen.

Een wijkbewoner is ongerust. ,,Ik wil graag weten hoe het zit met onze veiligheid.”