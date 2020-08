Woning in Rhenen verwoest door brand in rieten kap

Ondanks toename coronabe­smet­tin­gen blijft het vooralsnog rustig in Utrechtse ziekenhui­zen

6 augustus Waar het aantal coronabesmettingen in Utrecht gestaag toeneemt, is daar in de ziekenhuizen in de regio nog weinig van te merken. Al is het aantal patiënten met het virus binnen de ziekenhuismuren wél licht gestegen in de afgelopen week. „Maar er liggen nog altijd meer mensen met kapotte knieën, dan met corona.”