Woning ontruimd bij brand in Utrecht nadat airco ‘ontploft’ na kortsluiting

Rijkswater­staat waarschuwt plezierbo­ten voor gevaarlij­ke situatie op rivieren

Rijkswaterstaat waarschuwt mensen met een plezierboot voor het nog altijd dalende waterpeil in onder meer de rivier de Lek. ,,Het is drukker op een smallere vaarweg. En dan is het net als op de weg: de kans op incidenten is groter.”

13 augustus