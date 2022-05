Woningen op Brusselplein korte tijd ontruimd, brand in filtersysteem restaurant

Column Drentse ganzen hebben heel wat meer geluk dan Utrechtse: ‘Die mogen doodgeknup­peld worden’

Gggggggggggggggggggggggggg. Het is het enige wat ganzen altijd tegen me zeggen als ik langs de Vecht of door het park hardloop. En dan zie ik die kleine tandjes op hun tong die me net een tikkeltje harder laten rennen. (Strava-app meteen in paniek: huh, zo hard rent ze normaal nooit.)

12:00