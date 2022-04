Woon je straks in Utrechtse nieuwbouw? Dan is je huis misschien wel met Domtoren-stenen gebouwd

Een woning die volledig gebouwd is met Domtoren-bakstenen. Voor wie in de toekomst een huis betrekt in de nieuwe Merwedekanaalzone of Cartesiusdriehoek in Utrecht zou het wel eens werkelijkheid kunnen worden.

Met puin dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren worden bakstenen gemaakt, die gebruikt zullen worden in deze nieuwe wijken.

Hoe dat precies werkt? ,,Al het puin en gruis van de Dom dat vrijkomt bij de restauratie, en dat niét een heel ornament of groot blok is, komt in de containers te zitten die naast de Domtoren op het plein staan”, vertelt initiatiefnemer Hylke Faber. ,,We dachten: hier kunnen we iets mee doen, het is zonde om dat puin zomaar weg te gooien. Het bleek een mooie grondstof te zijn voor een nieuwe baksteen.”

Testen

Omdat er een grondstoffentekort is bestaan bakstenen tegenwoordig vaak deels uit klei, deels uit een ander soort materiaal, legt Faber uit.

,,Het gruis van de Domtoren leent zich prima voor zo’n baksteen. Dat hebben we natuurlijk wel goed moeten testen. Je doet de bakstenen in de oven en ontdekt of ze stevig genoeg zijn er mooi uit blijven zien. Na veel testen hebben we een samenstelling gevonden die goed werkt, en nu hebben we dus een stevige baksteen kunnen ontwikkelen: de ‘Domsteen’.”

Het puin waarmee de Domstenen worden gemaakt © Brokkenmakers

De ‘Domstenen’ blijven vermoedelijk dicht bij huis, vertelt Faber. ,,We zijn in gesprek met en aantal bouwpartijen die interesse hebben om de bakstenen te gebruiken in nieuwe, Utrechtse wijken, zoals in de Cartesiusdriehoek of Merwedeknaalzone. Mooi, want dat geeft echt identiteit aan die plekken. En ja, ze zijn echt geschikt om een heel huis mee te bouwen.”

,,We gaan de stenen binnenkort officieel op de markt brengen dus ze zijn ook gewoon te koop, maar het is niet de bedoeling dat we ze in Groningen gaan verkopen. Lokale bakstenen voor lokale huizen, is een beetje het idee.”

De Domtoren wordt flink onder handen genomen. © Angeliek de Jonge

De initiatiefnemers met de baksteen © Rogier Boogaard

De Domtoren staat al een aantal jaar in de steigers. © Foto Ruud Voest

