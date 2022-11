Word ik nou uitgejouwd? Deze poster moet voorkomen dat artiesten schrikken als er UUUUU in de zaal klinkt

‘Het is geen boegeroep, het publiek is gewoon blij dat je in Utrecht bent’, luidt de boodschap in het Engels op de gemaakte poster om artiesten te informeren. ,,We zagen artiesten schrikken als het gebeurde. Ze merkten dat het iets positiefs was, maar wisten vaak niet wat het betekent’’, zegt Lieke Timmermans, woordvoerder van TivoliVredenburg.