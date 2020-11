Worden studenten extra hard aangepakt in coronatijd? ‘Politie klopt om minste of geringste aan bij studentenhuizen’

Duimpjes omhoog in Veenendaal: ze zijn apetrots op The Voi­ce-kandidaat Lucas van Roekel

21 november Apetrots zijn ze in Veenendaal op de 19-jarige Lucas van Roekel. Die wist in The Voice of Holland zelfs zangeres Anouk bij The Blind Audiotions uit haar stoel te krijgen met zijn optreden. ,,Ik vind je fantastisch’’, riep ze.