Wordt Olaf boekverkoper van het jaar? ‘Je moet een vis in het water zijn die tussen de boeken rondzwemt’

Olaf Tigchelaar van de boekhandel Kramer & van Doorn in Zeist is genomineerd voor de titel Boekverkoper van het jaar 2022. Samen met nog zeventien anderen maakt hij kans op deze prijs. Hoe schat hij zijn kansen in en wanneer ben je eigenlijk een goede boekverkoper? Even Vragen Aan Olaf Tigchelaar.

Hoe prestigieus is deze prijs?

,,Nou weet je, ieder jaar wordt die verkiezing gedaan en dat is toch eigenlijk wel een dingetje. Dan kijk je en denk je: ‘Oh leuk, die is genomineerd en die is genomineerd.’ Dus persoonlijk vind ik het wel eervol dat ik op de lijst sta.”

Wat maakt je tot een goede boekverkoper?

,,Ik verwachtte deze vraag al, dus ik heb daar een beetje over nagedacht haha. Ik vind zelf dat je winkel een zo laag mogelijke drempel moet hebben, dat iedereen er binnen kan lopen. En kennis is ook belangrijk. Dat op het moment dat mensen naar mij toe komen: ‘Olaf, ik zoek een fictieboek of Olaf, ik heb zin in een detective’, dat ik ze dan kan adviseren. Je moet als het ware een vis in het water zijn die tussen de boeken rondzwemt.”

Je hebt concurrentie hier in de regio. Tim van den Hoed van De Utrechtse Boekenbar is ook genomineerd.

,,Ik gun het hem ook van harte. Het is niet zo dat ik denk: ‘Verdorie, ze mogen alleen maar op mij stemmen.’ Hij bedient zijn mensen waarschijnlijk met evenveel sjeu en evenveel plezier als ik, maar ik gun het mezelf ook vooral.”

Denk je dat je kans maakt?

,,Iedereen maakt kans, dus ik ook. Er worden al flink stemmen geronseld. Mijn collega’s zijn een campagne begonnen op sociale media en er hangen posters in de winkel. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. De reacties zijn ook hartverwarmend. Mensen die op straat naar me roepen: ‘Olaf, ik heb op je gestemd’. Het is toch een dorp.”

Wat ga je doen als je de prijs wint?

,,Poeh, dat is een lastige. Als ik de prijs win, ga ik wel proberen onze boekhandel nog zichtbaarder te maken en je hebt een soort van ambassadeursfunctie. Dus je kunt niet zomaar op je luie gat gaan zitten, maar dat doen we sowieso al niet als boekenverkopers.”

