Xander de Buisonjé zingt dit jaar De Grootste Kerstboom ‘aan’

Een traditie wordt in ere hersteld: bij het ontstekingsfeestje onder De Grootste Kerstboom in IJsselstein treedt weer een landelijk bekende artiest op. De laatste keer, nog vóór corona, was dat Lee Towers. Op 10 december aanstaande luistert zanger Xander de Buisonjé het evenement op.

De ontsteking van de 120 ledlampen in de Gerbrandytoren in IJsselstein vindt plaats rond kwart voor zeven ‘s avonds op het Podiumterrein in IJsselstein. Om zes uur start hier het ontstekingsfeest, met optredens van singer-songwriter Melanie Ryan en DJ Sem. Het feestje eindigt rond half acht; ook aan voetballiefhebbers is gedacht, want zij kunnen dan op tijd thuis zijn om een WK-kwartfinalewedstrijd te volgen.

Al sinds dit voorjaar is het bestuur van de Stichting De Grootste Kerstboom druk in de weer om de ontsteking mét een feest te realiseren. Zoals vaker in de historie van de ‘boom’, was dat ook nu weer niet eenvoudig.

Voorzitter Ghita van der Kraan: ,,Als gevolg van inflatie zijn onze kosten gestegen. Bovendien moest een aantal sponsoren om begrijpelijke redenen afhaken. Gelukkig hebben we ook een flink aantal bedrijven en particulieren bereid gevonden sponsor of donateur te worden. De Grootste Kerstboom heeft een groot draagvlak in IJsselstein en ver daarbuiten. Dat biedt meteen ook goede hoop voor de 25ste ontsteking volgend jaar.”

Energiezuinige lampen

Vanaf komende dinsdag worden de 120 energiezuinige lampen in de toren gehesen. Dit project is volgens planning begin december afgerond. Op zaterdag 3 december wordt het toplicht geïnstalleerd op een hoogte van zo’n 350 meter.

De Grootste Kerstboom bestaat dit jaar precies dertig jaar. In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst een Kerst-metamorfose. De boom brandt tot en met Driekoningen op donderdag 6 januari 2022.

In IJsselstein is een Winterfair te bezoeken op de dag van de ontsteking. In kerstsfeer kunnen bezoekers dan proeven en snuffelen in de binnenstad vol kramen, muziek en andere activiteiten. De Winterfair duurt van elf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds.

