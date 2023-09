Yentl ging van kok naar patissier: ‘Met smaken en kleuren wil ik verrassen’

HOE IS HET NU METZe was ooit kok en streed mee om de grote prijzen. Nu is Yentl van Gilst patissier en heeft ze haar eigen bedrijf in chocolade. Haar ervaring in sterrenrestaurants heeft haar geholpen om perfectie na te streven bij elke bonbon. ,,We willen mensen verrassen met smaken en kleuren. De kunst is om dit allemaal in een klein product samen te brengen.”