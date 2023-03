Yes, het is weekend! 7 x leuke dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlHet. Is. Weekend! En dat betekent maar één ding: tijd om plannen te maken. Van dansfeesten tot een muziekbingo. Deze leuke dingen doe je in Utrecht.

A State of Trance Celebration Weekend

Dit weekend is het zover: A State of Trance 1000 in de Jaarbeurs. Al jaren komen fans van over de hele wereld naar het centrum van Utrecht voor de grootste trancedeejays. Speciaal voor het jubileumjaar duurt het feest twee dagen. Vrijdag 3 maart dans je tussen 18.00 en 1.00 uur bij twee stages. Zaterdag 4 maart zijn er vijf stages met artiesten zoals Armin van Buuren en Ferry Corsten. Het evenement is uitverkocht, maar wie weet scoor je hier nog een kaartje.

Try-outs kijken

Bij het Schiller Theater aan de Minrebroederstraat kun je naar de voorstelling TRYO. Dat staat voor drie comedians/cabaretiers, die nog niet bekend zijn bij het grote publiek, die ieder 30 minuten van hun nieuwe voorstelling try-outen. Wie er precies op de planken staan, blijft een geheim. Dus laat je verrassen! Wanneer? Zaterdag 4 maart van 20.30 tot 22.00 uur. Een kaartje kost 20 euro en koop je hier.

Haal een lekker ijsje

De zon schijnt en de eerste ijssalons zijn weer open in Utrecht. Haal tijdens een shopmiddag in het centrum dus een lekker ijskoud bolletje (of twee). In dit artikel lees je waar je terecht kunt.

Masquerade Ball

Union Salsa organiseert zaterdag 4 maart Masquerade Ball. De salsa-avond die je van de Utrechtse dansclub gewend bent, maar dan met een masker op. Zoek een mooi masker uit, maak er zelf een of pak er een bij binnenkomst. Het feest is van 21.00 tot 2.00 uur en de entree is 5 euro. Deze betaal je bij de ingang.

Sranan Dansi Spring Edition

Bij voetbalclub Faja Lobi KDS (op het dak van IKEA) is zaterdag 4 maart Sranan Dansi Spring Edition. Een Surinaams dansfeest met de Utrechtse Sexual Chocolate Band en dj Veltino. De avond is van 19.30 tot 1.00 uur. Een kaartje kost 10 euro en koop je hier.

Kinderrommelmarkt

Bij Molen de Ster is een kinderrommelmarkt voor en door kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Je vindt hier tweedehands speelgoed, knuffels en andere spullen voor kinderen. De markt is van 11.00 tot 15.00 uur en helemaal gratis.

Muziekbingo

Zaterdag 4 maart doe je bij café De Straatweg mee met een heuse Helene Fisscher & Friends muziekbingo. Herken meezingers en streep een liedje weg op je bingokaart. Meedoen is helemaal gratis. Je team bestaat uit maximaal zes personen. Reserveren is niet nodig, maar wel verstandig. De bingo is van 20.30 tot ongeveer 23.00 uur. Lees in dit artikel hoe je je aanmeldt.

