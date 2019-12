Zaalvoetbalduel tussen Veenendaalse rivalen DOVO en GVVV gestaakt na vechtpartijen

De twee clubs speelde in sporthal West de halve finale van het zaalvoetbaltoernooi. De wedstrijd tussen de Veenendaalse rivalen was hard en ontspoorde volledig. Na het derde opstootje tussen de spelers werd het duel definitief gestaakt. Beelden van de wedstrijd zijn te zien op YouTube.

Op dat moment gingen ook supporters van beide partijen zich met de zich met de wedstrijd en de spelers bemoeien. GVVV speelt op het veld in de tweede divisie en DOVO een klasse lager, in de derde divisie. DOVO leidde op het moment van staken met 2-0. Het toernooi wordt al jaren door veel mensen bezocht. Voor veel bezoekers is het een soort reünie. Dit jaar werd het Jan Rebergen-toernooi voor de 25e keer gehouden.



GVVV binnenkort gaan praten met de organisatie. ,,Op deze manier willen we het niet”, laat bestuurslid Loek Budding weten. ,,Er was veel irritatie. Bal meenemen bij een vrije trap, voor de bal gaan staan, overtredingen. Ik denk dat de schuld bij beide clubs zit.”

Quote Er was veel irritatie. Bal meenemen bij een vrije trap, voor de bal gaan staan, overtredin­gen. Ik denk dat de schuld bij beide clubs zit Loek Budding, Bestuurslid GVVV

Blessures

De Veenendaalse vereniging deed in het verleden een aantal jaren niet mee juist vanwege deze fysieke wedstrijden. Budding: ,,We zijn een speler van ons een half jaar kwijt geweest door een overtreding in de zaal. Daarom hebben we niet meer meegedaan. We hebben een keer ons tweede elftal gestuurd, maar dat werd ons niet in dank afgenomen. Ook al omdat wij dat toernooi wonnen. Vorig jaar deden we sinds lange tijd weer mee. Ik denk dat we gaan praten met de organisatie. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Het toernooi is een echt Veenendaalse voetbaltraditie van nu 25 jaar. Wij spelen op 11 januari voor de competitie tegen Quick Boys. Dat is voor ons belangrijk.”

Volgens DOVO-voorzitter Jan Willem de Groot viel het allemaal wel mee. ,,Na afloop was iedereen het al weer vergeten. De jongens kennen elkaar goed. Het is een strijd tussen rood en blauw met veel emotie. Het zijn veldvoetballers die in de zaal spelen met veel fysiek spel. Toen het publiek zich ermee ging bemoeien was het klaar. Het is vervelend, maar het is keurig opgelost.

Burgemeester Jan Kats was getuige van het duel en noemde het staken jammer. ,,Ik had meer sportiviteit verwacht”, aldus Kats op zijn Twittter-account. DOVO won het toernooi door De Merino's na strafschoppen te verslaan.