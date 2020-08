Zamir M. (33) legt zich niet neer bij straf voor doodsteken van zijn ex-vriendin Laura Korsman (24)

De enige verdachte in de zaak rond de dood van Laura op 11 juli 2018 is het niet eens met 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij kiest daarom voor de allerlaatste mogelijkheid om de uitspraak in Nederland aan te vechten. Terwijl hij van zowel de rechtbank in Utrecht als van het gerechtshof in Arnhem exact dezelfde straf opgelegd kreeg.