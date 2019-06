Zamir M. krijgt 15 jaar cel en tbs voor moord op Laura Korsman

De 32-jarige Zamir M. heeft een celstraf van 15 jaar en tbs gekregen voor de moord op de 24-jarige Laura Korsman. De rechtbank acht bewezen dat hij haar op 11 juli 2018 vermoord heeft in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht.

De rechtbank neemt M. vooral de acht verschillende verklaringen die hij aflegde kwalijk. Hij beloofde drie weken geleden, tijdens de inhoudelijke zitting bij de rechtbank, te vertellen wat er die fatale 11 juli 2018 gebeurd is, maar dat deed hij niet. Hij bekende betrokken te zijn bij de dood van zijn ex-vriendin, maar zijn verklaring op dat moment was dat hij zichzelf moest verdedigen en dat het ging om noodweer. De rechtbank noemde die verklaring in het vonnis onaannemelijk.

Persoonlijkheidsstoornis

Het gedrag van M. wordt ook meegenomen in de straf, legde persrechter Els de Stigter uit. ,,De rechtbank neemt hem dat zeker kwalijk, zeker omdat hij aangaf dat hij openheid van zaken zou geven tijdens de zitting. Dat heeft hij niet gedaan, waardoor de ouders nog steeds niet weten wat er gebeurd is.’’

Bij M. is echter ook een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, wat bij hem de neiging veroorzaakt om de schuld van zijn daden vaak bij anderen te leggen. ,,Dit gedrag komt daar uit voort, dus hij wordt daar minder hard voor gestraft dan iemand die zo’n stoornis niet heeft.’’

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee drie weken geleden een celstraf van achttien jaar en tbs. De straf van de rechters valt iets lager uit vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid van M. ,,Bovendien komt de rechtbank met een eigen oordeel, los van het Openbaar Ministerie’’, aldus De Stigter.

Hoger beroep

Het OM en Zamir M. hebben allebei veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Of ze dat doen, is nog onduidelijk, zegt advocaat Willem Jan Ausma. ,,Je hoopt natuurlijk voor de nabestaanden dat een hoger beroep niet nodig is, maar ik heb nog niet kunnen overleggen met mijn cliënt. Ik hoop dat dat voor het einde van de middag lukt.’’

De rechtbank achtte bewezen dat M. Laura Korsman vermoorde en ook stalkte. Volgens de rechtbank had hij een voorbedacht plan, omdat hij zowel een mes als plastic handschoenen mee nam naar haar woning. Ausma: ,,Over de vraag of het moord is of doodslag kun je discussiëren. Maar de rechtbank zegt dat een langdurige tbs-behandeling nodig is. Zamir heeft al een jaar in voorarrest gezeten en zal nu zeker negen jaar moeten zitten. Pas daarna kan hij beginnen aan de behandeling, terwijl hij voor zijn behandeling beter zo snel mogelijk de kliniek in kan.’’

Quote De rechtbank neemt hem de verschil­len­de verklarin­gen kwalijk, zeker omdat hij aangaf dat hij openheid van zaken zou geven Els de Stigter, Openbaar Ministerie De nabestaanden van de van oorsprong Werkendamse hebben veel moeite met de wisselende verklaringen van M., legde hun advocaat drie weken geleden na de zitting uit. ,,Zij willen heel graag weten wat er is gebeurd, maar daar krijgen ze geen antwoord op. Ze hadden gehoopt op een verklaring, maar die hebben ze niet gehoord. Dat doet pijn.‘’

Stalken

Korsman en M. hadden een relatie. Toen zij die in juni 2018 beëindigde, bleef hij haar stalken. M. dook op bij haar werk op het UMC in Utrecht, bij haar woning en ook via social media, waarbij hij gebruik maakte van meerdere aliassen. Zo achterhaalde hij met gebruikmaking van een valse identiteit dat ze naar een feest in Amsterdam ging, de avond voor haar dood. Na dat feest reed hij naar haar huis, waar hij zich als buurman voordeed en zo de gemeenschappelijke tuin bereikte. Daar verstopte hij zich, waarna hij de woning van Korsman binnendrong.