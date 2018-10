Zaterdag kans op recordlate zomerse dag

2018 is bovendien recordhouder met maar liefst 54 zomerse dagen in De Bilt. Het oude record uit 2006 stond op 51 dagen met maxima van 25 graden of meer. Ook het record over alle stations is dit jaar gebroken. Het record stond op 73 zomerse dagen, die in 1947 te Venlo werden geregistreerd. Arcen (Noord-Limburg) telt dit jaar tot dusver een ongekend hoog aantal van 84 zomerse dagen.

Het aantal officiële zomerse dagen in ons land is sinds het begin van de vorige eeuw sterk toegenomen. Gemiddeld over de periode 1901-1930 werd het op 13 dagen per jaar 25 graden of meer in De Bilt. In de huidige klimaatperiode van 1981-2010 is dit toegenomen naar 26 dagen en over de periode 1989-2018 telt De Bilt zelfs 29 zomerse dagen per jaar. Ons land kent dus 16 officiële zomerse dagen meer dan aan het begin van de 20e eeuw. Dat is meer dan een verdubbeling.