Ze had mensen met geldproblemen juist moeten helpen, maar Saskia (45) bracht ze verder in de put

In 2015 gaat het voor het eerst mis. Al een paar jaar beheert ze de rekeningen van cliënten die diep in de schulden zitten. Soms krijgt ze wel vijftig keer per dag een telefoontje van iemand die haar om geld smeekt. De Utrechtse Saskia B. is dan naar zeggen al compleet overwerkt en ze kan de ellende van haar cliënten niet meer aanhoren. En dus besluit ze van haar eigen rekening geld naar ze over te maken.