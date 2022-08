Ze zijn mogelijk met miljarden en vreten onze natuur leeg: hoe stoppen we de Amerikaanse rivierkreeft?



Hoeveel het er precies zijn, weet niemand. Misschien wel miljarden. In Nederlandse wateren wemelt het van de Amerikaanse rivierkreeften. Dat is geen goed nieuws, want het beestje vreet alles op wat ie tegenkomt. Ten noorden van Utrecht, in de Molenpolder, wordt gezocht naar antwoord op de vraag: hoe krijgen we deze ongewenste indringer onder controle? En dat is van belang voor héél Nederland.