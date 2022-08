Zeehond gespot in de Lek: ‘Laat het dier vooral met rust’

Tientallen vrijwilli­gers met warmtecamera’s en speurhon­den op zoek naar Milo: ‘We hebben goede hoop’

Misschien was het een haas, misschien was het een loops teefje. Wat het ook was, in de bossen bij Austerlitz ging hond Milo er vól achteraan. Dat was afgelopen woensdagochtend om elf uur. Sindsdien zijn tientallen vrijwilligers elke dag weer op zoek naar de jonge Australian Shephard. Daarbij zetten ze warmtebeeldcamera’s, wildcamera’s en speurhonden in.

7 augustus