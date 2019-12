‘Zeer zwakke’ Utrechtse school wil niet dat negatief inspectierapport openbaar wordt

Vanmiddag stond de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) tegenover de onderwijsinspectie bij de rechter in Utrecht. De middelbare school aan de Weerdsingel in Utrecht probeert met een rechtszaak te voorkomen dat een zeer kritisch rapport van de inspectie openbaar wordt gemaakt. SvPO wordt door de inspectie omschreven als een ‘zeer zwakke’ school. Dat oordeel is met name gebaseerd op de sociale onveiligheid en onvoldoende begeleiding van leerlingen. Ook zou er te weinig oog zijn voor mavo-leerlingen.

SvPO zit nu twee jaar in het gebouw aan de Weerdsingel in Utrecht. De middelbare school die zich profileert met een vierdaagse werkweek en maximaal zestien leerlingen per klas, groeide in die tijd uit tot een populaire plek. Zo stonden voor het komende schooljaar de groep 8’ers in de rij. Er bleken veel meer aanmeldingen te zijn dan het beschikbare aantal plekken. Er moest worden geloot.



Maar achter de schermen is een groep ouders helemaal niet zo tevreden, zo bleek uit het nieuws dat deze site eerder bracht. Volgens een deel van de ouders verbiedt de school kinderen die achterlopen stelselmatig mee te gaan op uitstapjes of sociale activiteiten. In plaats daarvan worden ze bij elkaar gestopt in een lokaal en aan het werk gezet. Het inhalen van achterstanden zou ‘een verantwoordelijkheid van de leerling’ zijn.