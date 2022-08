Zeilschepen door laag water ‘gevangen’ in jachthavens Culemborg en Beusichem: ‘Deze situatie is uitzonderlijk’

In de Lek zorgt de lage waterstand ervoor dat een dozijn zeilboten de jachthaven van Culemborg niet kan verlaten. Deze liggen met hun kiel te diep in het water om de ‘drempel’ tussen de haven en de rivier nog over te kunnen. ,,Voor de booteigenaren zit er niets anders op dan geduldig wachten op regen en voldoende hoog water om alsnog uit te kunnen varen’’, zegt havenmeester Hubert Verspui. Hij heeft zelf ook een boot in de haven liggen. Als het water nog 10 centimeter lager komt te staan, zit de havenmeester zelf straks ook ‘gevangen’ in zijn haven.