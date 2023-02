Zeist steunt slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië met 1 euro per inwoner

Burgemeester Koos Janssen, gemeente Zeist, betuigt namens de gemeenteraad en B&W steun aan alle families, vrienden en betrokkenen van de slachtoffers ,,Het is een onvoorstelbare ramp die zich in Turkije en Syrië voltrekt. Ons medeleven gaat uit naar de bevolking daar en naar onze inwoners van Turkse en Syrische afkomst. In ons contact met hen ervaren we dat mensen nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren of verdrietig nieuws hebben ontvangen. Zij zijn in onze gedachten.”