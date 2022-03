Zeist vindt plek voor de opvang van 84 Oekraïense vluchtelingen

Ontzetting en onbegrip

Zeist staat ook in contact met de inwoners die hun wortels in Oekraïense hebben, of daar hebben gewoond. Zeist kent geen Oekraïense of Russische gemeenschap en geen orthodoxe kerk, wel zijn er 32 inwoners die in het verleden in Oekraïne hebben gewoond en 142 mensen die geboren zijn in voormalige Sovjetunie of Rusland. ,,De ontwikkelingen in Oekraïne leidt ook bij hen tot ontzetting en onbegrip. Deze mensen hebben veel contact met elkaar”, aldus de gemeente Zeist.