Zeister (40) raakt gewond aan zijn buik bij schietpartij: ‘Soms is het hier net The Bronx’

Bij de schietpartij aan de Graaf Adolflaan in Zeist gisteravond is een 40-jarige man lichtgewond geraakt. Volgens de politie werd de man geraakt in zijn buik, maar betrof het ‘een schampschot’. De Zeister is niet in levensgevaar. De toedracht van het schietincident is vermoedelijk een conflict in de criminele of relationele sfeer, aldus de politie.