Zelfgemaakt vlot blijk niet waterdicht, jongens van eiland gered door brandweer

Onderneem­ster Wil (59) is al weken onbereik­baar op de vaste lijn, maar weigert een mobieltje

18:21 Ze weet ook wel: er zijn ergere dingen in de wereld. Maar niet gebeld kunnen worden is uiterst irritant. De vaste lijn van Wil de Haan uit Kockengen is namelijk al zes weken onbereikbaar. En dat is op zijn zachtst gezegd uiterst onhandig als je een eigen bedrijf hebt.