Zelfs de dominee vond de manier waarop oud-ambtenaar Klaas zijn geloof beleefde wat ver gaan

Poepen in de bosjes ‘loopt uit de hand’, toiletten Doornse Gat zijn weer open

Het populaire recreatiegebied Doornse Gat is weer open voor publiek. Ook de toiletten zijn weer te gebruiken. Staatsbosbeheer had die afgesloten, maar constateert nu dat de situatie onhoudbaar werd omdat mensen hun behoeften in het bos deden.

23 april