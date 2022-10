Zélfs Herman den Blijker kan restaurant Miro niet redden: ‘Van 800 naar 2800 euro aan energiekosten’

Koken & Eten Restaurant roept recessie­kaart in het leven: ‘Menu met alleen écht betaalbaar eten’

Nee, de eigenaren van restaurant Robuust in Nieuwegein en IJsselstein hebben het financieel niet makkelijk, met de hoge personeelskosten en stijgende gasprijzen. Maar dat de gasten in hun restaurant óók stukken minder te besteden hebben, wordt steeds vaker duidelijk. De ondernemers riepen een ‘recessiekaart’ in het leven. ,,Een menu met alleen maar écht betaalbaar eten.’’

29 september