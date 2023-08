Zelfs het huurhuis van overleden Hans, die zich inzette voor sociaal buurtje in Utrecht, gaat in de verkoop

Horeca-afperser (26) sloeg ook bij kapper en juwelier toe: betaal, anders een explosief voor je deur

Een 26-jarige Geldermalsenaar die in Tiel is aangehouden op verdenking van afpersingen in Utrecht heeft volgens het Openbaar Ministerie bij veel meer ondernemers toegeslagen dan tot dusver bekend was. Zeker tien slachtoffers zouden de dupe zijn van zijn gehaaide streken, zegt het OM. De verdachte zou ook hebben toegeslagen in zijn woonplaats Geldermalsen, Tiel, Culemborg, Eindhoven en Rotterdam.