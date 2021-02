Zelfs met -5 graden willen er daklozen in Utrecht op straat slapen

Stadsfeno­meen duikt ook op in Zeist: zorgen bij wijkbewo­ners om wonings­plit­sing

13:49 Projectontwikkelaars die huizen kopen, splitsen en vervolgens verhuren in een boven- en onderwoning. Nu het stadsfenomeen ook in Zeist opduikt, onderzoekt de gemeente wat er tegen te doen is.