Zelfs Ronald Giphart en Bart Chabot zijn lovend: eerste roman van Marleen valt direct in de smaak

Steeds meer bijensoor­ten in bijenoase in Zeist: ‘Maar er vliegen wel steeds minder bijen rond’

Met de bijen gaat het slecht en onlangs was er alarm over massale sterfte van bijenvolken. Maar ondanks al die narigheid is er soms ook goed nieuws: in de bijenoase in Zeist worden telkens nieuwe bijensoorten waargenomen. Dit jaar weer drie nieuwe en zelfs twee van de ‘rode lijst’.