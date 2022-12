Zelfs toen eten niet meer lukte, bleef Peter (1960-2022) positief: ‘20 procent inflatie in supermarkt? Niet mijn probleem’

Onderzoe­kers UMC Utrecht en Amsterdam ontvangen 2.3 miljoen euro (en dít is wat ze ermee gaan doen)

Zo’n 2,3 miljoen euro. Dat is het bedrag wat Anna van Rhenen van het UMC Utrecht en Marijke Linschoten van het Amsterdamse UMC ontvangen van KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting. Maar wat gaan zij met dit enorme geldbedrag doen? Even vragen Aan: Anna van Rhenen. ,,Het is een hele hoop geld, maar onderzoek doen is duur.”

24 december