Zes jaar cel en tbs geëist tegen verdachte (29) van serie aanrandingen in Utrecht

Jongen op fiets vliegt over motorkap van auto in Veenendaal

De hulpdiensten zijn vrijdagmorgen rond 8.55 uur opgeroepen naar een ongeval aan de Grote Beer met de Spitsbergenweg in Veenendaal. Een jongeman op de fiets is bij het oversteken over de motorkap gevlogen en op de voorruit beland.

9:42