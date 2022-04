Zes jaar cel en tbs voor man (54) die eigen broer wilde vermoorden: ‘Bel me even niet oké’

Het was een bizarre situatie die zich voordeed, vorig jaar in mei. Het verhaal over een man die zijn eigen broer trachtte om te brengen verscheen al eerder in deze krant. De 56-jarige man kwam op 27 mei 2021 naar de woning van zijn moeder in Utrecht, waar op dat moment zijn twee broers ook aanwezig waren.

Hij valt een van zijn broers aan met een mes, die wat spullen naar beneden wilde brengen. Vervolgens schiet de jongste broer te hulp, die de 56-jarige met een mes in zijn rug steekt.

De rechtbank Midden-Nederland motiveert de veroordeling zo: ,,Hij had een vooropgezet plan om zijn broer te doden. Uit de camerabeelden valt op te maken dat hij om 22.52 uur voor het eerst bij de woning te zien is. Daar fietst en loopt hij een paar keer voorbij. Om 23.22 uur stuurt hij zijn vriendin nog een berichtje met de tekst ‘bel me even niet oké’. Een minuut later komt hij plotseling tevoorschijn, versnelt zijn looppas en een paar seconden later is de worsteling van de twee broers te zien.’’

De rechtbank legt bovenop de celstraf ook tbs met dwangverpleging op omdat de man vaker veroordeeld is voor geweldsdelicten, die met name gericht waren op zijn familie.

Jongste broer gaat vrijuit

Bij de 54-jarige broer die ook terecht moest staan was volgens de rechtbank sprake van hevige emoties en angst door de jarenlange agressie en geweld die de oudere broer toonde tegenover zijn familie. Daarom vinden de rechters het begrijpelijk dat hij zijn aangevallen broer te hulp schoot.

Wel merkt de rechtbank op dat de manier waarop hij dit deed, niet proportioneel was. ‘Hij bleef zijn broer steken, ook toen de dreiging voorbij was. Dit had hij zich eerder moeten realiseren’, luidt de verklaring van de rechtbank.

