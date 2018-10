Zes verdachten blijven rest van het jaar in de cel na grote politieactie

Zes mannen blijven in ieder geval de rest van dit jaar in de cel, na hun aanhouding eerder deze maand, onder meer in Tiel. Justitie verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij liquidaties. De onderzoeksrechter heeft besloten dat ze nog zeker drie maanden in voorarrest blijven.

De verdachten zijn allemaal tussen de 25 en 46 jaar oud. Ze werden tegelijkertijd aangehouden tijdens een serie invallen op 2 oktober, waarbij een enorme politiemacht op diverse plekken in de Utrechtse regio in alle vroegte binnenviel. In Tiel, Nieuwegein, Utrecht en Vianen werden doorzoekingen gedaan en uiteindelijk zeven mannen aangehouden. Tijdens de gelijktijdige invallen werden agenten met helmen en machinegeweren ingezet.

Vijf van de zeven verdachten moesten van de onderzoeksrechter direct al twee weken langer in voorarrest blijven. Een zesde verdachte werd in eerste instantie vrijgelaten. Maar hij is na het instellen van hoger beroep door het Openbaar Ministerie tegen deze beslissing, vorige week opnieuw aangehouden. Sindsdien zit hij weer vast.

In beperking

De zes mannen die in de cel zitten, zijn nu allemaal opnieuw voor de onderzoeksrechter verschenen en moeten nog tenminste negentig dagen langer in voorarrest blijven. Het onderzoek naar de mannen gaat ondertussen volop verder. De mannen zitten allemaal in beperking en mogen daarom geen contact hebben met de buitenwereld, ook niet met familie. Hun advocaten zijn hun enige aanspreekpunt.

Het OM wil weinig kwijt over de zaak tegen de verdachten, van wie niet duidelijk is wat hun exacte woonplaats in Utrecht en omliggende gemeenten is. De mannen zouden betrokken zijn bij de zogenoemde mocro-maffia, zware criminelen die verantwoordelijk zijn voor een serie liquidaties in en rond Utrecht en Amsterdam, die al jaren duurt.

Criminele kopstukken

Agenten zochten tijdens de grootschalige actie niet alleen naar wapens, drugs en goederen die met witgewassen geld zijn betaald. Ook werd gezocht naar aanwijzingen, die kunnen leiden naar de verblijfplaats van de criminele kopstukken Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (46). Zij staan op de internationale opsporingslijst.