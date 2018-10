Zes verdachten blijven rest van het jaar in de cel na grote politieactie

Tentoon­stel­ling Zeister Bossen: er liepen zelfs bizons rond

14:39 Een racecircuit, een sportpark, woningbouw. Het is allemaal voorbij gegaan aan de Zeister Bossen. Het 200 hectare grote gemeentelijke bos kwam in 1913 in handen van de gemeente. Zeistenaar Marieke Wolterbeek deed voor haar studie archiefonderzoek en dat leidde tot een expositie over de Zeister Bossen in het gemeentehuis.