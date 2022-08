Zestien meldingen van ‘ongelijke behandeling’ na toewijzen sociale huurwoningen aan statushouders

100 vluchtelin­gen die één nacht in Jaarbeurs sliepen gaan naar sporthal in Wijk bij Duurstede

De 100 vluchtelingen die vrijdagavond laat uit Ter Apel voor een nacht in de Jaarbeurs sliepen, zijn zaterdag verhuisd naar een sporthal in Wijk bij Duurstede. Het gaat om sportpark Mariënhoeve, dat op enige afstand is gelegen van een woonwijk. Alle direct omwonenden, ondernemers en organisaties zijn geïnformeerd per brief.

28 augustus