Zet de popcorn maar klaar! Deze week kijk je een film op de Neude

Uitgaan en tóch vroeg je nest in? Met de Microclub van Melvin kan dat

Speciaal voor de iets oudere nachtclubber, of als je gewoon lekker vroeg je nest in wilt, heeft Melvin Bruhn de Microclub in het leven geroepen. Uitgaan in een nachtclub setting, maar dan in de avond in plaats van de nacht. Op 9 september van 20.00 tot 00.30 uur is De Microclub geopend. Dit keer in de Cloud 9 van Tivoli Vredenburg. We vragen Melvin wat De Microclub zo speciaal maakt.

2 augustus