Zeven slaapkamers, een mancave én zwembad: dit droomhuis van Machtelt en Arend staat te koop

,,We zijn een samengesteld gezin. Samen hebben we 5 kinderen. Toen we op zoek gingen naar een huis, was één van de eisen dat het 6 slaapkamers moest hebben. Dat zijn er uiteindelijk 7 geworden”, vertelt Machtelt. ,,Wij hadden kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. We dachten: wat verbindt ze nou? Dat is water. Daar zijn ze gek op. Daarom wilden we heel graag een zwembad. Daarnaast is de plek heel fijn. Je kunt hier fietsen, spelen, voetballen. Hierachter is het bos met wild grasland. Er is een kinderboerderij. En een fietsbruggetje, waardoor het ook veilig wonen is hier. De kinderen hoefden niet de provinciale weg over.”