ZIEN: Zo zag het bloemencorso in Leersum eruit

Zó kom je wel in de Vuelta-stem­ming: spinnen op flamencomu­ziek (en er werd gedanst)

Spinnen en dansen. En dát in de prachtige hal van de Bibliotheek Neude in Utrecht. Onder de noemer Vamos Spinning werkten daar zaterdagmiddag wielrenners, muzikanten en flamencodansers zich in het zweet.

15:16