Ziggo zag nog niet eerder zo’n massale televisiefraude

De mannen verkochten aangepaste decoders en verspreidden via de in beslag genomen computers de daarbij benodigde digitale sleutels aan hun afnemers. Die betaalden daarvoor een vergoeding, in elk geval veel minder dan Ziggo rekent. Het eenvoudigste abonnement voor louter televisie kost daar 18,70 per maand. Daar komen voor aanvullende abonnementen op bijvoorbeeld sport nog ettelijke euro’s bij. Volgens de politie hebben de verdachten enkele jaren hun gang kunnen gaan. Een eenvoudige rekensom leert dat Ziggo door de fraude tonnen moet zijn misgelopen.

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf met dit soort fraude te maken heeft. In 2013 werden vijf mensen uit onder meer Apeldoorn aangehouden voor soortgelijke fraude. In januari van dit jaar liep een bedrijfje uit Enschede tegen de lamp. Daar keken enkele honderden mensen illegaal kabeltelevisie. Afgelopen zomer werd een man in Groningen tot 240 uur werkstraf veroordeeld nadat hij 200 mensen van televisiesignalen voorzag.

Onbeperkt

Het is onbekend of de afnemers van het aangehouden duo ook vooral in Midden Nederland zitten of door heel Nederland verspreid zijn. Zij zijn in beginsel strafbaar voor heling. Begin dit jaar bood het openbaar ministerie dergelijke illegale televisiekijkers in Enschede en omgeving de kans aan vervolging te ontkomen via een zogeheten inkeerregeling. Zij moesten dan wel hun decoder voor 1 maart inleveren op het politiebureau. 65 mensen deden dat. Het openbaar ministerie laat desgevraagd weten dat uiteindelijk afgezien is van vervolging van de overige zwartkijkers. ,,We hebben ervoor gekozen onze energie te richten op het onderzoek naar de mensen die dit opgezet hebben. Dat onderzoek is overigens nog niet afgerond.’’