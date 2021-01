Zijn leven lang verborg Utrechter Bertus Koot zijn dagboek over de oorlog: ‘Ik wil de hele boel kapotslaan’

Nooit praatte haar vader over de Tweede Wereldoorlog, zegt oudste dochter Christa van Hees. ,,Het was thuis simpelweg geen thema.’’ Ze vroeg er nooit naar, hij begon er nooit over. ,,We hadden een groot en levendig gezin, met een vader, moeder, vijf meiden en een jongen. Hij vertelde wel over de periode daarna, toen hij als KNIL’er in Nederlands-Indië zat, maar de Tweede Wereldoorlog kwam eigenlijk nooit ter sprake.’’