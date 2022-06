Zin in muziek? Neem zaterdag plaats aan de kade van de Herenstraat in Nieuwegein

column ‘Moest dat nou, Trijn?’, dacht Jerry, tot hij bij de opera was en bijna zelf kasteel Vredenburg wilde slopen

Opera is de drill rap van de 19de-eeuw: een opruiend muziekgenre dat geregeld tot geweld aanzette. Zo was een uitvoering van De Stomme van Portici in 1830 de directe aanleiding voor anti-Hollandse rellen die uiteindelijk in de onafhankelijkheid van België zouden resulteren. De pleuris brak uit in de Brusselse Muntschouwburg toen de heldentenor van het stuk in een aria geestdriftig de liefde voor het vaderland bezong.

8:00