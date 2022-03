Zit er een limiet op onze aandacht voor de oorlog in Oekraïne, vraagt Lisanne zich af

Brand op plezier­jacht in haven in Nigtevecht

Op een plezierjacht aan de Kanaaldijk Oost in Nigtevecht is vrijdagmiddag rond 14.50 uur brand ontstaan. De brand ontstond in een pomp. De jacht kwam vanaf het Amsterdam Rijnkanaal en de brand was al uit bij aankomst in de haven. Voor zo ver bekend, raakte niemand gewond.

15:45