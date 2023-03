Zo bereiden de activisten van Extinction Rebellion zich voor op een nieuwe blokkade van de A12

Veilig­heids­ri­si­co's slavernij­mo­nu­ment Griftpark gezien als ‘schrikba­rend’, maar het kunstwerk komt er tóch

Er zijn meerdere veiligheidsrisico’s als het slavernijmonument op de beoogde plek in het Griftpark komt. Dit ‘alarmerende en schrikbarende’ memo van de politie leidde donderdag tot een verhit debat in de gemeenteraad. Deze ‘cruciale informatie’ - die onlangs werd geopenbaard - had volgens enkele fracties eerder gedeeld moeten worden om tot een goede locatiekeus te komen.