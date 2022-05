Zó druk was het dit zonovergoten weekend op de Utrechtse grachten: ‘Het is wel veel allemaal’

Piemelklei­en, paaldansen en pils drinken: Utrecht overspoeld door vrijgezel­len­fees­ten

Ontvoeringen, geslachtsdelen op het hoofd, creatieve workshops, veel alcohol en natuurlijk in de meest bijzondere outfits door de stad. De populairste trouwmaand is weer aangebroken en dat is te zien. We namen een kijkje in het centrum van Utrecht dat wordt overspoeld door vrijgezellengroepen.

14 mei